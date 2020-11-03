BOMBOŞ HAYAT

Akkaya, Instagram'da şu ifadelere yer verdi: "Evden kaçan kızların tek idolü bu şahıs. Bu bomboş hayat, parası olmayan birçok genç kıza bir yolmuş gibi gelmekte. Kendi rızasıyla çocuğunun velayetini babasına vermiş bir annenin bilin ki çok büyük sorunları, dertleri, açıkları ve maddi çıkarları vardır."