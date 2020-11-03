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    • Saklambaç
    • 03.11.2020 Gazete
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    İzmir depreminin ardından Miami’de partisine katılan 'na tepki yağdı!

    , İzmir’e ağlarken , Miami’de parti yapıp ’nı kutladı. Subaşı’na ünlü ünsüz herkesten tepki yağdı. ise oyuncu ’ün tepkisini ‘reklam’ olarak yorumladı...

    Cadı kazanı

    Skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı yine yapacağını yaptı! Bu yaz ülkemizdeki pandemi kurallarını hiçe sayıp partiden partiye koşan Subaşı, önceki gece dostlarıyla Amerika'nın Miami şehrinde Cadılar Bayramı'nı kutladı.


    Subaşı, gündüz kızının da olduğu bir partiye gitti. Gece ise çılgınca eğlenirken kızını evde bıraktı!

    Tüm Türkiye, İzmir'e ağlarken Subaşı, partide çektirdiği video ve fotoğrafları Instagram'da yayınlayıp vurdum duymazlıkta sınır tanımadı. Sosyal medyada Subaşı'na 7'den 70'e herkesten tepki yağdı. Şeyma Subaşı'na en büyük tepkiyi eski manken ve sunucu Deniz Akkaya gösterdi.

    BOMBOŞ HAYAT
    Akkaya, Instagram'da şu ifadelere yer verdi: "Evden kaçan kızların tek idolü bu şahıs. Bu bomboş hayat, parası olmayan birçok genç kıza bir yolmuş gibi gelmekte. Kendi rızasıyla çocuğunun velayetini babasına vermiş bir annenin bilin ki çok büyük sorunları, dertleri, açıkları ve maddi çıkarları vardır."

    İŞİN ÖZÜ REKLAM
    Oyuncu Gürgen Öz, İzmir depreminin acısı sürerken Cadılar Bayramı'nı kutlayanları eleştirdi. Meslektaşı Yasemin Allen ise Öz'ün reklam yaptığını söyledi: "Beğeni toplamak için samimiyetsiz sinirlenmelerle, gülerek sansasyonel video yayınlayıp ülkenin başına gelmiş bir felaket üzerinden prim yapmak kötülüktür."


    Yasemin Allen
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    Haberler Saklambaç İzmir depreminin ardından Miami’de Cadılar Bayramı partisine katılan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!