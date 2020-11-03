Skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı yine yapacağını yaptı! Bu yaz ülkemizdeki pandemi kurallarını hiçe sayıp partiden partiye koşan Subaşı, önceki gece dostlarıyla Amerika'nın Miami şehrinde Cadılar Bayramı'nı kutladı.
Subaşı, gündüz kızının da olduğu bir partiye gitti. Gece ise çılgınca eğlenirken kızını evde bıraktı!
Tüm Türkiye, İzmir'e ağlarken Subaşı, partide çektirdiği video ve fotoğrafları Instagram'da yayınlayıp vurdum duymazlıkta sınır tanımadı. Sosyal medyada Subaşı'na 7'den 70'e herkesten tepki yağdı. Şeyma Subaşı'na en büyük tepkiyi eski manken ve sunucu Deniz Akkaya gösterdi.
BOMBOŞ HAYAT
Akkaya, Instagram'da şu ifadelere yer verdi: "Evden kaçan kızların tek idolü bu şahıs. Bu bomboş hayat, parası olmayan birçok genç kıza bir yolmuş gibi gelmekte. Kendi rızasıyla çocuğunun velayetini babasına vermiş bir annenin bilin ki çok büyük sorunları, dertleri, açıkları ve maddi çıkarları vardır."
İŞİN ÖZÜ REKLAM
Oyuncu Gürgen Öz, İzmir depreminin acısı sürerken Cadılar Bayramı'nı kutlayanları eleştirdi. Meslektaşı Yasemin Allen ise Öz'ün reklam yaptığını söyledi: "Beğeni toplamak için samimiyetsiz sinirlenmelerle, gülerek sansasyonel video yayınlayıp ülkenin başına gelmiş bir felaket üzerinden prim yapmak kötülüktür."
Yasemin Allen