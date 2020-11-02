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    • Saklambaç
    • 02.11.2020 Gazete
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    i! 'dan tepki

    Türkye'nin yeni yıldızı , ’de yaşanan korkunç in ardından gündem dışı bir paylaşıma imza attı. 20 yaşındaki genç popçu, ’da kendi fotoğrafını yayınladı. Bu durum milyonlarca takipçisinin yanı sıra şarkıcı ’ı da fena halde kızdırdı.

    Aleyna depremi!

    Türkye'nin yeni yıldızı , 'de yaşanan korkunç in ardından gündem dışı bir paylaşıma imza attı. 20 yaşındaki genç popçu, 'da kendi fotoğrafını yayınladı. Bu durum milyonlarca takipçisinin yanı sıra şarkıcı 'ı da fena halde kızdırdı.

    Demet Akalın, "Akut'u paylaşsan faydası olur inan bu resimden çok!" sözleriyle Tilki'ye tepki gösterdi. Akalın'ın bu çıkışından sonra Aleyna Tilki'den cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Tilki, depremzedeler için açılan yardım kampanyasına SMS ile destek olduğunu bildirdi.

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    Haberler Saklambaç Aleyna Tilki depremi! Demet Akalın'dan tepki