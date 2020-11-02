Türkye'nin yeni yıldızı Aleyna Tilki, İzmir'de yaşanan korkunç depremin ardından sosyal medyada gündem dışı bir paylaşıma imza attı. 20 yaşındaki genç popçu, Instagram'da kendi fotoğrafını yayınladı. Bu durum milyonlarca takipçisinin yanı sıra şarkıcı Demet Akalın'ı da fena halde kızdırdı.

Demet Akalın, "Akut'u paylaşsan faydası olur inan bu resimden çok!" sözleriyle Tilki'ye tepki gösterdi. Akalın'ın bu çıkışından sonra Aleyna Tilki'den cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Tilki, depremzedeler için açılan yardım kampanyasına SMS ile destek olduğunu bildirdi.