Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Bir mekanda tek başına kahve içen Kutluay, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Uğruna Demet Şener'le 12 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi sosyetik güzel Edvina Sponza ile aşk yaşayan İbrahim Kutluay, muhabirlere Sponza ile ayrıldıklarını açıkladı.
Kutluay, "Edvina ile ayrıldık" derken bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna Kutluay, "Vallahi ayrıldık" diyerek cevap verdi. Edvina Sponza ile birçok kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek ilişkilerine son verdiklerini söyledi.
İbrahim Kutluay'ın ayrılık açıklaması herkesi şaşırttı.
Kutluay ve Sponza, daha önce de ayrılık yaşamıştı.