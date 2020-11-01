Kutluay, "Edvina ile ayrıldık" derken bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna Kutluay, "Vallahi ayrıldık" diyerek cevap verdi. Edvina Sponza ile birçok kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek ilişkilerine son verdiklerini söyledi.