Sosyal medyayı reklam platformu olarak kullan ünlülere şok uyarı! "Hapis yaptırımı söz konusu olabilir"

Avukat Murat Can Pehlivanoğlu ise uyarıyor: "Tüketicisi ünlü bir kişinin yapmış olduğu reklamdan dolayı zarar görürse hem reklam verene hem de ünlü kişiye tazminat davası açabilir. Aynı zamanda ünlü kişi, hatalı bilgi verdiği ürünün hem pazarlamacısı hem iş ortağıysa dolandırıcılıktan hapis yaptırımı söz konusu olabilir."



YouTuber Danla Bilic de kozmetik ürünler tanıtıyor.