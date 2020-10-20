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    • Saklambaç
    • 20.10.2020 Gazete
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    Sosyal medyayı reklam platformu olarak kullan ünlülere şok uyarı! "Hapis yaptırımı söz konusu olabilir"

    Ünlüler, sosyal medyayı reklam platformu olarak kullanmaya başladı. Hukukçular uyardı: Hatalı bilgi verilirse hapis yaptırımı söz konusu olabilir...

    Hapis şoku!

    Fenomenler ve ünlüler, sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen hediyeleri ya da iş birliklerini paylaşarak reklam yapıyor.


    Demet Akalın da ürün tanıtarak cebini dolduruyor.

    Avukat Murat Can Pehlivanoğlu ise uyarıyor: "Tüketicisi ünlü bir kişinin yapmış olduğu reklamdan dolayı zarar görürse hem reklam verene hem de ünlü kişiye tazminat davası açabilir. Aynı zamanda ünlü kişi, hatalı bilgi verdiği ürünün hem pazarlamacısı hem iş ortağıysa dolandırıcılıktan hapis yaptırımı söz konusu olabilir."


    YouTuber Danla Bilic de kozmetik ürünler tanıtıyor.


    Fenomen Eylül Öztürk, her gün ürün paylaşan isimlerden...
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    Haberler Saklambaç Sosyal medyayı reklam platformu olarak kullan ünlülere şok uyarı! "Hapis yaptırımı söz konusu olabilir"