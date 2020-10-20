Ortadoğulu bir firma, güzel oyuncunun canlandırdığı Hürrem Sultan karakterinin Barbie bebeklerini yaptı. Hürrem bebeklerin çok yakın bir tarihte başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağı açıklandı.

Sosyal medyada da "Hürrem bebekler Barbie'ye rakip çıkar" yorumu yapıldı. 5 aylık hamile olan oyuncu, bebekleri görünce sevinç yaşadı. Geçen yıl da atv'nin efsane dizileri 'Kara Para Aşk' ile 'Gönülçelen'de oynayan Tuba Büyüküstün'ün Barbie bebekleri yapılmıştı...