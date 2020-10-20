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    • Saklambaç
    • 20.10.2020 Gazete
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    Meryem Uzerli'ye büyük jest! karakterinin Barbie bebekleri yapıldı...

    Meryem Uzerli, bebek sahibi oldu! lu bir firma, güzel oyuncunun canlandırdığı karakterinin Barbie bebeklerini yaptı. Ortadoğulu firma, güzel oyuncunun Barbie bebeklerini satışa çıkaracak...

    Uzerli'ye anlamlı jest

    Rol aldığı dizi ve filmlerle ünü tüm dünyaya yayılan Meryem Uzerli'ye büyük jest...

    Ortadoğulu bir firma, güzel oyuncunun canlandırdığı Hürrem Sultan karakterinin Barbie bebeklerini yaptı. Hürrem bebeklerin çok yakın bir tarihte başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağı açıklandı.

    Sosyal medyada da "Hürrem bebekler Barbie'ye rakip çıkar" yorumu yapıldı. 5 aylık hamile olan oyuncu, bebekleri görünce sevinç yaşadı. Geçen yıl da atv'nin efsane dizileri 'Kara Para Aşk' ile 'Gönülçelen'de oynayan Tuba Büyüküstün'ün Barbie bebekleri yapılmıştı...
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    Haberler Saklambaç Meryem Uzerli'ye büyük jest! Hürrem Sultan karakterinin Barbie bebekleri yapıldı...