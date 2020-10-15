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    • Saklambaç
    • 15.10.2020 Gazete
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    Akıncı dizisiyle hayranlarıyla buluşacak olan 'dan çocuklara anlamlı destek

    Akıncı dizisiyle atv'de hayranlarıyla buluşacak olan 'dan anlamlı destek. Başarılı oyuncu, "" isimli çocuk oyununu seslendirdi. Oyun, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu kanalına yüklendi.

    Haberler Saklambaç Akıncı dizisiyle hayranlarıyla buluşacak olan Şükrü Özyıldız'dan çocuklara anlamlı destek