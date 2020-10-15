Akıncı dizisiyle hayranlarıyla buluşacak olan Şükrü Özyıldız'dan çocuklara anlamlı destek
Akıncı dizisiyle atv'de hayranlarıyla buluşacak olan Şükrü Özyıldız'dan anlamlı destek. Başarılı oyuncu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" isimli çocuk oyununu seslendirdi. Oyun, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu kanalına yüklendi.
Akıncı dizisiyle atv'de hayranlarıyla buluşacak olan Şükrü Özyıldız'dan anlamlı destek. Başarılı oyuncu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" isimli çocuk oyununu seslendirdi. Oyun, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu kanalına yüklendi.