Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı.

Soğan işçisi bir ailenin sekiz çocuğundan biri olan 22 yaşındaki genç, ekrana gelen soruların hepsini bilmeyi başardı ve 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Köklü üniversitelerden mezun olup ilk soruda elenen yarışmacılara nazaran bilgisi ve mütevazılığıyla dikkat çeken Karakurt, başarısıyla annesi Halime Karakurt'u duygulandırdı. Genç adamın annesine sosyal medyada tebrik mesajları yağdı: "Ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz", "Ellerinizden öperiz Halime Ana", "Hayırlı bir evladınız var çok şanslısınız", "Allah, çocuklarınızla mutlu bir hayat nasip etsin."