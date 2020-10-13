Hikmet Karakurt, şanlıurfa'da dünyaya geldi. Hayatı çadırlarda geçti. Ama o zorluklara rağmen "Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" demedi.
Tarlada çalışıp üniversiteye girdi. Şimdi de kim milyoner olmak ister'de fırtına gibi esti. İlk soruda elenen süper diplomalıları ezdi geçti.
CEVAP ANAHTARI
Mevsimlik işçi Hikmet Karakurt, 'Kim Milyoner Olmak İster?'de 250 bin liralık soruya kadar yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları gencin annesine övgüler dizdi: Ellerinizden öperiz Halime Ana!
17 Ekim akşamı tekrar yarışacak olan Hikmet Karakurt, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünde eğitim görüyor.
Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı.
Soğan işçisi bir ailenin sekiz çocuğundan biri olan 22 yaşındaki genç, ekrana gelen soruların hepsini bilmeyi başardı ve 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Köklü üniversitelerden mezun olup ilk soruda elenen yarışmacılara nazaran bilgisi ve mütevazılığıyla dikkat çeken Karakurt, başarısıyla annesi Halime Karakurt'u duygulandırdı. Genç adamın annesine sosyal medyada tebrik mesajları yağdı: "Ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz", "Ellerinizden öperiz Halime Ana", "Hayırlı bir evladınız var çok şanslısınız", "Allah, çocuklarınızla mutlu bir hayat nasip etsin."
URFA'NIN GURURU
Kazandığı parayla kardeşlerini okutacağını açıklayan genç adam, Şanlıurfa halkını da gururlandırdı. Tarlada çalışarak ailesine destek olan Hikmet Karakurt, memleketinde Kahraman olarak anıldı...
Genç adam 'Milyoner' filmindeki başrole benzetildi. Film; Hindistan'daki gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 18 yaşındaki yetim Jamal Malik Mumbai'nin (solda) başarısını anlatıyor.