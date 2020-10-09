Jessica May'in peri masalı

"Öğrenciyken 'Bir gün Kapadokya'ya gider miyim?' diye hayalini kurardım. Şimdi o hayalin içinde yaşıyorum." Jessica May, diziyle ilgili de "Sadece Türk seyircisinden değil İspanya, Kolombiya ve Brezilya'dan da yoğun mesajlar alıyorum" dedi.

Jessica May, "Böyle zor bir süreçte bu kadar güzel bir iş çıkarmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.