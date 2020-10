Jessica May'in peri masalı

Atv'nin dizisi 'Maria ve Mustafa'nın Brezilyalı yıldızı Jessica May, çekimler için bulunduğu Kapadokya'da Şamdan Plus dergisi için çok özel pozlar verdi. Kapadokya'yı Brezilya'da okuldaki ders kitaplarında gören May, şunları söyledi: