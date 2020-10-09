Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı: Aslan ülkem

Didem Uzel Sarı'nın 8 yıllık Amerika rüyası, Ağustos'ta son buldu. 2012'den beri eşi Selim Sarı'yla ABD'de yaşayan Uzel, önceki gün oğluyla rol aldığı propolis üreticisi BEE'O'nun tanıtım toplantısında gazetecilerle buluştu.

'TUVALET ÖNÜNDE YATTIM!'

Oğulları Aslan için Türkiye'ye dönen Didem Uzel Sarı, "Beş ay Miami'deki evimizden çıkamadık. Etrafımızda tanıdık kimse yoktu. Aynı şeyleri yaşamaktan korktuğumuz için döndük" dedi ve Amerikan sağlık sistemini şu sözleriyle eleştirdi: "Apandisit ameliyatının teşhisi için 11 saat acilde aç karnına bekledim. Sedye üzerinde tuvalet kapısının önünde yatırıldım. Corona'ya yakalanıp acile gidersem korkusuyla uyanıyordum her sabah. Burada çok daha korunaklı bir sistemin içerisindeyiz."

ABD'de aciller çok büyük bır sıkıntı. Eğer corona'ya yakalanırsam, acile gidersem korkusuyla uyanıyordum her sabah. Bu yüzden vatanımıza döndük.