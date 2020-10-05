Eskidji Müzayede Evi'nin sahibi Dikran Masis ile mimar eşi Yasemin Masis, 4 yaşındaki oğulları Theo ile gururlandı.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin minik üyeleriyle beraber "Pippa Popins" anaokulunda okuyan Theo, önceki gün aldığı belgeyle ailesine sevinç yaşattı.
Masis Ailesi'nin prensi Theo, 'Headteacher's Award' 'Baş Öğretmen Ödülü' aldı. Oğlunun başarı belgesiyle gurur pozunu paylaşan Yasemin Masis, sevincini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün Theo okulda 'Headteacher's Award' ödülünü almış. Bu resmi gördüğümüzde çok gururlandık. Çünkü çocuğumuza öncelikli olarak öğretmeye çalıştığımız 'İYİ ve KİBAR' insan olmasıydı. Theo, bunu uygulayabilmiş ve hatta bunun için ödüllendirildi."
İYİ Kİ DOĞDUN AŞK
Yasemin Masis geçtiğimiz gün eşi Dikran Bey'in yeni yaşını bu pozla sosyal medyada kutladı. Yasemin Masis, "İyi ki doğdun aşk..." notu düştü.