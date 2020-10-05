İngiliz Kraliyet Ailesi'nin minik üyeleriyle beraber "Pippa Popins" anaokulunda okuyan Theo, önceki gün aldığı belgeyle ailesine sevinç yaşattı.

Masis Ailesi'nin prensi Theo, 'Headteacher's Award' 'Baş Öğretmen Ödülü' aldı. Oğlunun başarı belgesiyle gurur pozunu paylaşan Yasemin Masis, sevincini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün Theo okulda 'Headteacher's Award' ödülünü almış. Bu resmi gördüğümüzde çok gururlandık. Çünkü çocuğumuza öncelikli olarak öğretmeye çalıştığımız 'İYİ ve KİBAR' insan olmasıydı. Theo, bunu uygulayabilmiş ve hatta bunun için ödüllendirildi."