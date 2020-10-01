ALTUN YALANLADI

Ancak Hakan Altun bu iddiaları "Ajda Hanım'la müzik ve dostluk dışında bir ilişkimiz yoktur. Kendisiyle planladığımız düet projemiz bu asılsız haber yüzünden zarar görmeyecektir" diyerek yalanladı. Söylenti sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı olurken, espriler havada uçuştu.

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