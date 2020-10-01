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    • Saklambaç
    • 01.10.2020 Gazete
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    ve arasındaki aşk iddiası sosyal medyada espri konusu oldu

    , 74 yaşındaki ve 48 yaşındaki ’un aşk yaşadığını iddia etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sosyal medyada espri konusu oldu.

    Süper komedi

    Geçtiğimiz günlerde Bülent Çavuşoğlu ile 8 yıllık aşkını ihanet yüzünden bitiren Ajda Pekkan, bu kez bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.
    İddianın sahibi Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kalbini 48 yaşındaki Hakan Altun'a kaptırdığını söyledi. Serengil, Altun ve Pekkan'ın Bodrum'da birlikte tatil yaptıklarını da belirtti.

    ALTUN YALANLADI
    Ancak Hakan Altun bu iddiaları "Ajda Hanım'la müzik ve dostluk dışında bir ilişkimiz yoktur. Kendisiyle planladığımız düet projemiz bu asılsız haber yüzünden zarar görmeyecektir" diyerek yalanladı. Söylenti sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı olurken, espriler havada uçuştu.

    KIYAMET ALAMETİ
    Hakan Altun: Telefonun başında çaresiz bekliyorum neden açmıyorsun? Ajda Pekkan: Kulaklarım duymuyor aşkoo...
    Tarihi aşk. Biri milattan önce biri milattan sonra...
    Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı bunu da kıyamet alametlerine yazıyorum...
    Pekkan'ın bu yaşta benden daha hareketli aşk hayatı olmasını kıskanıyorum...
    Süper komedi! Seren Serengil, yine salladı...
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    Haberler Saklambaç Ajda Pekkan ve Hakan Altun arasındaki aşk iddiası sosyal medyada espri konusu oldu