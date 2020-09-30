Sosyal medya, tehlikeli diyetlerin adresi haline geldi. 90-60-90 moduna giren ünlüler, yemeden içmeden kesildi. Onlardan biri de Süreyya Yalçın adlı sosyetikti.

ABD'de yaşayan Yalçın, bir ayda 15 kilo verdi. 50 kiloya indi. 36 yaşındaki sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda mayolu fotoğraflarını paylaşmış ve verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Yalçın şimdi de evinin bahçesinden fotoğraflarını sosyal medyadan servis etti. Ancak son halini görenler şoka girdi. Bir deri bir kemik kalan Yalçın'ın halini görenler "Güzelleşmek uğruna bu yapılır mı" diyerek tepki gösterdi.

ÖLDÜRÜYOR

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Ruth Loos, diyetlerin hastalıkları da beraberinde getirdiğini açıkladı: Aşırı ve ani kilo kaybı, pankreas kanseri riskini artırıyor. Kalp krizi, diyabet ve kemik erimesine yol açıyor. Kısırlığa neden oluyor. Saçları döküyor. Ölüme kadar götürüyor.

TWITTER'DA NE DEDİLER?

Ünlüler yüzünden genç kızlarımız yemeden içmeden kesildi.

Resmen bir deri biri kemik kalmış.

Kimi yiyecek ekmek bulamaz, kimi de bulduğunu yemez!

Güzelleşmek uğruna bu yapılır mı?