Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 27.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den kardeşi 'ye gönderme!

    ’nin ablası , bir kez daha sosyal medyadan giderli paylaşım yaptı. “Sana yanlış yapana dersini vereceksin. Susmak yok” çıkışı yapan abla Açıkgöz, “En doğru aile seçtiğin ailedir” diyerek ipleri kopardı.

    Aile Hadisesi!

    Güzel popçu Hadise ile küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz arasındaki soğuk savaş sürüyor... Hadise'nin uzun yıllar menajerliğini yapan Hülya Hanım, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üstü kapalı olarak Hadise'ye gönderme yaptı. Hülya Açıkgöz, şu ifadeleri kullandı:

    "Sana yanlış yapana dersini vereceksin. Susmayın! Senin huzurunu bozanın huzurunu alacaksın. Yoksa ezilen sen olacaksın veya 'Bak susuyor salak' dedirteceksiniz. Susmak yok. Hep kendinize sahip çıkın. Çünkü başkası çıkmayacak. En zor gününde tek Allah yanında olacak. Başka her şey yalan. Kendinize iyi bakın..."


    Açıkgöz, "Yine en düştüğün anda ailen elini uzatacak. Bu kadar kin ve nefret olmamalı aile içerisinde" diyen takipçisine, "En doğru aile seçtiğin ailedir" yanıtını verdi.


    Hadise, ablasının konserlerinden haksız kazanç sağladığını iddia etmişti. İkili, bu olay sonrası küsmüştü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Hülya Açıkgöz'den kardeşi Hadise'ye gönderme!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri