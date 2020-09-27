"Sana yanlış yapana dersini vereceksin. Susmayın! Senin huzurunu bozanın huzurunu alacaksın. Yoksa ezilen sen olacaksın veya 'Bak susuyor salak' dedirteceksiniz. Susmak yok. Hep kendinize sahip çıkın. Çünkü başkası çıkmayacak. En zor gününde tek Allah yanında olacak. Başka her şey yalan. Kendinize iyi bakın..."



Açıkgöz, "Yine en düştüğün anda ailen elini uzatacak. Bu kadar kin ve nefret olmamalı aile içerisinde" diyen takipçisine, "En doğru aile seçtiğin ailedir" yanıtını verdi.



Hadise, ablasının konserlerinden haksız kazanç sağladığını iddia etmişti. İkili, bu olay sonrası küsmüştü.