Şarkıcı Alper Erözer, geçen hafta City's Nişantaşı'nda korumasıyla görüntülenmişti.
16 yaşındaki Erözer, "Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum" demişti. Bu sözleri yüzünden sosyal medyada tepki gören şarkıcı, dün de Nişantaşı'na yeni tuttuğu özel korumasıyla gitti.
Erözer, "Daha önce yaşadığım tatsız şeyler oldu. Tedbir almak istedim" dedi. Genç popçu daha sonra korumasıyla sarı renkli Mercedes'e bindi. Şarkıcı, "Araba kimin" sorusuna ise "Konserlerden kazandığım para ile aldım. Şoförüm var. 18 yaşa girdiğimde kullanacağım" yanıtını verdi...