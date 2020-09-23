Erözer, "Daha önce yaşadığım tatsız şeyler oldu. Tedbir almak istedim" dedi. Genç popçu daha sonra korumasıyla sarı renkli Mercedes'e bindi. Şarkıcı, "Araba kimin" sorusuna ise "Konserlerden kazandığım para ile aldım. Şoförüm var. 18 yaşa girdiğimde kullanacağım" yanıtını verdi...