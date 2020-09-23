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    • Saklambaç
    • 23.09.2020 Gazete
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    16 yaşındaki şarkıcı 1 milyon 200 bin liraya araba aldı!

    “Hayran kitlem yüzünden koruma tuttum” diyen 16 yaşındaki şarkıcı , 1 milyon 200 bin liraya Mercedes aldı. Yerli olarak bilinen şarkıcı “Konserden kazandığımla aldım” dedi.

    Carlı is!

    Şarkıcı Alper Erözer, geçen hafta City's Nişantaşı'nda korumasıyla görüntülenmişti.

    16 yaşındaki Erözer, "Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum" demişti. Bu sözleri yüzünden sosyal medyada tepki gören şarkıcı, dün de Nişantaşı'na yeni tuttuğu özel korumasıyla gitti.

    Erözer, "Daha önce yaşadığım tatsız şeyler oldu. Tedbir almak istedim" dedi. Genç popçu daha sonra korumasıyla sarı renkli Mercedes'e bindi. Şarkıcı, "Araba kimin" sorusuna ise "Konserlerden kazandığım para ile aldım. Şoförüm var. 18 yaşa girdiğimde kullanacağım" yanıtını verdi...
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