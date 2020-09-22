Sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, yine yapacağını yaptı...
Çilingiroğlu, gazetecileri görünce maskesini cebinden çıkardı.
Kaya Bey, önceki gün Bebek kahvesi adlı mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Çıkışta maskesiz olduğu görülen Kaya Çilingiroğlu, basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince cebinden maskesini çıkartıp taktı.
Kaya Bey, çaktırmadan maskesini böyle taktı.
Anne ve babası doktor olan ünlü spor yorumcusu, pandeminin ilk günlerinde de "Önlem almıyorum. Paniğe gerek yok" diyerek tepki çekmişti.