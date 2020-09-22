Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 22.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ın eski eşi siz gezdi!

    Sanatçı 'ın eski eşi , yine yapacağını yaptı. Önceki gün siz gezen Kaya Çilingiroğlu, gazetecileri görünce el çabukluğuyla durumu toparladı!

    Maske Sihirbazı!

    Sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, yine yapacağını yaptı...


    Çilingiroğlu, gazetecileri görünce maskesini cebinden çıkardı.

    Kaya Bey, önceki gün Bebek kahvesi adlı mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi.


    Çıkışta maskesiz olduğu görülen Kaya Çilingiroğlu, basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince cebinden maskesini çıkartıp taktı.


    Kaya Bey, çaktırmadan maskesini böyle taktı.

    Anne ve babası doktor olan ünlü spor yorumcusu, pandeminin ilk günlerinde de "Önlem almıyorum. Paniğe gerek yok" diyerek tepki çekmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu maskesiz gezdi!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri