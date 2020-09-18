ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE BİTİYOR

Yaklaşık sekiz yıldır aynı yastığa baş koyduğu Monakolu eşini Instagram'da dahi takipten çıkaran kaçak işadamı, genç sevgilisini ise yakın takibe aldı. Cem Uzan, güzel modelin her paylaşımına beğeni yağdırıyor.

Bu arada ilk evliliğini Şebnem Berker'le yapan Cem Uzan, 1997'de nikah masasına oturduğu Alara Koçibey'den de 2009'da boşandı...