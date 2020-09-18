Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan, üçüncü evliliğinde de başarılı olamadı!
28 Kasım 2012'de Monakolu Fanny Blanchelande ile evlenen 59 yaşındaki kaçak işadamı, 40 yaşındaki eşini aldattı.
LİTVANYA ASILLI MONAKOLU
Şamdan Plus Genel Yayın Yönetmeni Bülent Cankurt'un Günaydın'daki köşe yazısında ortaya çıkardığı yasak aşktaki merak edilen 28 yaşındaki Gabriele'nin kim olduğunun sırrı çözüldü.
Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan'ın uğruna evi terk ettiği Gabriele Tevainyte, Litvanya asıllı Monakolu bir manken...
ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE BİTİYOR
Yaklaşık sekiz yıldır aynı yastığa baş koyduğu Monakolu eşini Instagram'da dahi takipten çıkaran kaçak işadamı, genç sevgilisini ise yakın takibe aldı. Cem Uzan, güzel modelin her paylaşımına beğeni yağdırıyor.
Bu arada ilk evliliğini Şebnem Berker'le yapan Cem Uzan, 1997'de nikah masasına oturduğu Alara Koçibey'den de 2009'da boşandı...