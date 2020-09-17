Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Siren Ertan Kayalar, pizza canavarı çıktı… Şu sıralar İzmir'in gözde tatil noktası Çeşme'de keyif yapan sosyetik tasarımcı, önceki gün dostlarıyla gittiği bir mekanda masaya altı pizza söyledi.
Ancak bir türlü doymak bilmeyen Kayalar, evde yemek için dört pizza daha sipariş etti. Paketlerle poz veren sosyetik Siren Ertan Kayalar, paylaşımına "Tamam 6 tane masaya sipariş vermiş, 4 tane de eve götürmüş olabilirim ne var. Pizza candır. Servis elemanları da çok şirin" notunu düştü.
Sosyetik güzel, "Fakat ne yedik, evet evet iyi yedik" notuyla da bu karikatürü paylaştı.