Ancak bir türlü doymak bilmeyen Kayalar, evde yemek için dört pizza daha sipariş etti. Paketlerle poz veren sosyetik Siren Ertan Kayalar, paylaşımına "Tamam 6 tane masaya sipariş vermiş, 4 tane de eve götürmüş olabilirim ne var. Pizza candır. Servis elemanları da çok şirin" notunu düştü.