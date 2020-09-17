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    • Saklambaç
    • 17.09.2020 Gazete
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    ’nin yıldızı 'nün hayranlarından alkışlık hareket! hastaları için harekete geçtiler...

    ’nin yıldızı , doğum günü hediyesi yerine hastaları için bağış istemişti. Oyuncunun fanları kısa sürede 6 bin lira topladı. Hedef ise 10 bin lira…

    İYILIK akını!

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başrolü Akın Akınözü, 22 Eylül'deki yaş günü öncesinde çağrı yapmıştı. Ünlü oyuncu, "Kanser hastası çocuklara umut ışığı olmak istiyorum" diyerek sevenlerini siz Yaşam Derneği'ne bağış yapmaya davet etti. Akın Akınözü'nün çağrısından sonra hayranları iyilik hareketi başlattı. 10 bin liralık hedefin 6 bin lirası ise şimdiden toplandı. Akınözü de derneğe yardımda bulunacak.


    HERCAİ YARIN AKŞAM BAŞLIYOR
    Sevilen dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. , yarın akşam atv'de başlıyor.

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    Haberler Saklambaç Hercai’nin yıldızı Akın Akınözü'nün hayranlarından alkışlık hareket! Kanser hastaları için harekete geçtiler...
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