ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başrolü Akın Akınözü, 22 Eylül'deki yaş günü öncesinde çağrı yapmıştı. Ünlü oyuncu, "Kanser hastası çocuklara umut ışığı olmak istiyorum" diyerek sevenlerini Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmaya davet etti. Akın Akınözü'nün çağrısından sonra hayranları iyilik hareketi başlattı. 10 bin liralık hedefin 6 bin lirası ise şimdiden toplandı. Akınözü de derneğe yardımda bulunacak.



HERCAİ YARIN AKŞAM BAŞLIYOR

Sevilen dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Hercai, yarın akşam atv'de başlıyor.