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    • Saklambaç
    • 13.09.2020 Gazete
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    ile başlayan takı modası ünlülere yayıldı

    ’de ile başlayan Tiffany & Co marka kolye ve küpe modası, yayıldı! Ünlüler, 90 bin TL’lik kolye ile 21 bin TL’lik küpeyi hiç çıkarmıyor.

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    Hollywood'da başlayan Tiffany & Co kolye ve küpe modası, bizde de Serenay Sarıkaya ile açılışını yaptı! Altın renginin 90 bin, gümüş renginin ise 15 bin TL olduğu kolyeler ile yine altın renginin 21 bin, gümüşün ise 9 bin TL olduğu küpeler, sosyetik güzellerin dikkatini çekti. Serenay Sarıkaya'nın ardından Şeyma Subaşı, model Özge Ulusoy, sosyetik güzeller Rachel Araz Kiresepi ve Aslı Şen ile oyuncu Özlem Ada Şahin de aynı takılardan sipariş etti. Bu isimlerin takılarıyla Instagram'da yaptığı paylaşımlar ise "Tiffany takmayanı dövüyorlar" dedirtti!

    Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini Metin Şen'in eşi Aslı Şen de şık olmak için kesenin ağzını açtı. Şen, bu selfie'sinde takılarını ön plana çıkardı.
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