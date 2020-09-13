Hollywood'da başlayan Tiffany & Co kolye ve küpe modası, bizde de Serenay Sarıkaya ile açılışını yaptı! Altın renginin 90 bin, gümüş renginin ise 15 bin TL olduğu kolyeler ile yine altın renginin 21 bin, gümüşün ise 9 bin TL olduğu küpeler, sosyetik güzellerin dikkatini çekti. Serenay Sarıkaya'nın ardından Şeyma Subaşı, model Özge Ulusoy, sosyetik güzeller Rachel Araz Kiresepi ve Aslı Şen ile oyuncu Özlem Ada Şahin de aynı takılardan sipariş etti. Bu isimlerin takılarıyla Instagram'da yaptığı paylaşımlar ise "Tiffany takmayanı dövüyorlar" dedirtti!