10'dan fazla odası, 6'dan fazla banyosu olan 2 bin 500 metrekarelik özel havuz ile iskeleli malikane, tam 97 milyon 500 bin TL'den satışa çıktı. 12 araçlık otoparkı ile saunası gibi birbirinden lüks detayları olan malikanenin sahibinin kim olduğunu ise TAKVİM buldu.