Burada eski eşi Hande Demir'e karşı ilgisinin olduğunu öğrendiği işadamı M.Ö'yü görünce hemen telefona sarılıp ağabeyi Erdal Acar'ı aradı. Kısa bir süre sonra mekana 20 korumayla gelen Erdal Acar ve yanındakiler, M.Ö. isimli işadamına öldüresiye saldırdı.



Erdinç Acar ve ağabeyi Erdal Acar, olay sonrasında mekandan koruma ordusuyla evlerine döndü.

SARKINTILIK YAPTI İDDİASI

Erdinç Acar da M.Ö'ye vurarak hırsını almaya çalıştı. Madenci olduğu öğrenilen M.Ö. kanlar içerisinde hastaneye kaldırılırken, Acar kardeşler ise korumalarıyla mekanı terk etti. Bu arada olayın yaşandığı sırada Erdal Acar'ın eski eşi Emel Yıldırım'ın da sevgilisiyle birlikte mekanda olduğu konuşulanlar arasında. Acar kardeşlerin ise olayla ilgili, "Bizim yanımızdaki kadınlara sarkıntılık yaptığı için biz de saldırdık" savunması yaptığı öğrenildi.