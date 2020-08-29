Güzel oyuncunun Rusya'dan Kuveyt'e, Arjantin'den Şili'ye kadar dünyanın dört bir yanındaki hayranları da SMA hastalıklı çocuklar için bağış yaptılar. Korel'in çağrısına kulak veren hayranlarının yaptığı bağış, SMA hastası onlarca çocuk arasında paylaştırılacak...



Korel'in Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı ve 2012 ile 2015 arasında atv'de ekrana gelen Karadayı dizisi, dünyanın birçok ülkesinde çok seviliyor.