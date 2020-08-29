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    • Saklambaç
    • 29.08.2020 Gazete
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    Karadayı'nın Hakime Feride’si ’e en güzel yaş günü hediyesi

    ’e ’taki yaş gününde en güzel hediyeyi, dünyanın dört bir yanındaki hayranları verdi. Oyuncu adına SMA hastası çocuklara bağış yapıldı ve kütüphane açıldı.

    Hakime Feride’ye bir dünya sevgi

    Her seneki yaş gününde hayranlarından gelen anlamlı hediyelerle gururlanan Bergüzar Korel, bu yıl da duygusal anlar yaşadı. 27 Ağustos'ta 38 yaşına basan oyuncu için hayranları seferber oldu.

    Sevenleri, topladıkları yardımlarla Anadolu'daki bir okulda 'Bergüzar Korel Kütüphanesi' açılmasına vesile oldu.

    Güzel oyuncunun Rusya'dan Kuveyt'e, Arjantin'den Şili'ye kadar dünyanın dört bir yanındaki hayranları da SMA hastalıklı çocuklar için bağış yaptılar. Korel'in çağrısına kulak veren hayranlarının yaptığı bağış, SMA hastası onlarca çocuk arasında paylaştırılacak...


    Korel'in Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı ve 2012 ile 2015 arasında atv'de ekrana gelen Karadayı dizisi, dünyanın birçok ülkesinde çok seviliyor.
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