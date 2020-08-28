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    • Saklambaç
    • 28.08.2020 Gazete
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    , , ve 'den lüks tarz

    Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından yer alan 'Stil Takvim'i köşesinde bugün , , ve yerini aldı.

    Çantadan servet çıktı

    Fenomen Danla Bilic'in aynı gün poz verdiği iki ayrı çantanın toplam değeri 68 bin 300 TL!

    CHANEL 30.251 TL

    CHANEL 38.050 TL

    Magnum, Les Benjamins iş birliğiyle hazırladığı yeni koleksiyonunun çekimlerini Berrak Tüzünataç'la yaptı.

    Bomber ceket LES BENJAMINS 3.359 TL

    Aslıhan Doğan Turan ile annesi Güler Doğan, çantalarıyla şov yaptı.

    Aslıhan Doğan HERMES 57.295 TL

    Güler Doğan HERMES 122.420 TL

    Rachel Araz Kiresepi, Bodrum'da tatilde...

    Rachel Araz Kiresepi, Bodrum'da tatilde...

    Sweatshirt SELMA ÇİLEK 770 TL
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    Haberler Saklambaç Berrak Tüzünataç, Aslıhan Doğan, Danla Bilic ve Rachel Araz Kiresepi'den lüks tarz
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