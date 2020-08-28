Fenomen Danla Bilic'in aynı gün poz verdiği iki ayrı çantanın toplam değeri 68 bin 300 TL!
CHANEL 30.251 TL
CHANEL 38.050 TL
Magnum, Les Benjamins iş birliğiyle hazırladığı yeni koleksiyonunun çekimlerini Berrak Tüzünataç'la yaptı.
Bomber ceket LES BENJAMINS 3.359 TL
Aslıhan Doğan Turan ile annesi Güler Doğan, çantalarıyla şov yaptı.
Aslıhan Doğan HERMES 57.295 TL
Güler Doğan HERMES 122.420 TL
Rachel Araz Kiresepi, Bodrum'da tatilde...
Rachel Araz Kiresepi, Bodrum'da tatilde...
Sweatshirt SELMA ÇİLEK 770 TL