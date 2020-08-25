Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan ABD'li oyuncu Amber Heard'ün Türkiye turu sürüyor.
Bodrum, İstanbul ve Kapadokya'yı gezdikten sonra yeniden megakente dönen sarışın güzel, dün de Karaköy sokaklarından fotoğraf paylaştı...
PAHALI TATİL
İrlandalı şarkıcı Ronan Keating, güzel eşi Storm Keating ve çocukları ile Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor. Dünyaca ünlü çift, günlük kirası 5 bin 250 euro yani 46 bin lira olan guletle koyları geziyor.
TEKNEDEN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞTI
BODRUM SEVİNCİ
İngiliz model Danielle Lloyd da tatil için Türkiye'yi seçti. 36 yaşındaki yıldız isim, eşi ve çocuklarıyla Bodrum Yalıkavak'a geldi. Ünlü modem, Bodrum'dan önce de Antalya'daki bir klinikte dişlerini yaptırmıştı.