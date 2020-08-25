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    • Saklambaç
    • 25.08.2020 Gazete
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    'ye yıldız yağdı! , ve tatil için ülkemizi seçti

    ile olaylı bir şekilde boşanan ’li oyuncu ’ün turu sürüyor. İrlandalı şarkıcı , güzel eşi ve çocukları ile 'da tatilin tadını çıkartıyor. İngiliz model da tatil için Türkiye'yi seçti.

    Yıldızlı Türkiye

    Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan ABD'li oyuncu Amber Heard'ün Türkiye turu sürüyor.

    Bodrum, İstanbul ve Kapadokya'yı gezdikten sonra yeniden megakente dönen sarışın güzel, dün de Karaköy sokaklarından fotoğraf paylaştı...


    PAHALI TATİL
    İrlandalı şarkıcı Ronan Keating, güzel eşi Storm Keating ve çocukları ile Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor. Dünyaca ünlü çift, günlük kirası 5 bin 250 euro yani 46 bin lira olan guletle koyları geziyor.

    TEKNEDEN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞTI

    BODRUM SEVİNCİ


    İngiliz model Danielle Lloyd da tatil için Türkiye'yi seçti. 36 yaşındaki yıldız isim, eşi ve çocuklarıyla Bodrum Yalıkavak'a geldi. Ünlü modem, Bodrum'dan önce de Antalya'daki bir klinikte dişlerini yaptırmıştı.
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