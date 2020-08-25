

PAHALI TATİL

İrlandalı şarkıcı Ronan Keating, güzel eşi Storm Keating ve çocukları ile Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor. Dünyaca ünlü çift, günlük kirası 5 bin 250 euro yani 46 bin lira olan guletle koyları geziyor.

TEKNEDEN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞTI

