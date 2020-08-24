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    • Saklambaç
    • 24.08.2020 Gazete
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    sevgilisi ile ’da aşka geldi!

    Sabancı Ailesi’nin genç üyesi , ’da aşka geldi. 80 milyon liralık lüks teknesinde parti veren sosyetik güzel, yeni sevgilisi ile ilk kez yakalandı.

    Ah o gemide ben de ol'SA'ydım!
    Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan, sevgilisi ve yakın dostlarıyla Bodrum'a çıkarma yaptı. Annesinin 40 metrelik, 5 kamaralı 'Sexy Fish' (Seksi Balık) adlı yatında parti veren sosyetik güzel, erkek arkadaşıyla da romantik anlar yaşadı.

    80 milyon liralık yatta, son ses müzik eşliğinde eğlenen ekip, deniz keyfinden sonra güzel bir ziyafet çekti. Yemekten sonra Melisa ile aşkı Nicholas Giraud yeniden denize girdi. Mutlu çift, bir ara teknenin halatında akrobatik hareketler sergiledi.


    SIRILSIKLAM AŞK


    '" isimli teknelerinde parti veren 'ın eğlencesi 'a damga vurdu.



    Aşkıyla suyun içinde sarmaş dolaş oyunlar oynayan, Tapan'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.


    27 yaşındaki Melisa Tapan ile 'un aşk dolu anları objektife böyle takıldı.



    Melisa Tapan'ın yeni sevgilisinin Carolin Koç'un yeğeni Nicholas Giraud olduğu öğrenildi.

    TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ

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