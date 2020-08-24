adınıçıkaranönceki günortalık karıştı... İddialara göre sosyetikmekanda önceki akşamüzeri iki grup arasındayüzündenkavga çıktı.Gürültüden rahatsız olduklarını dilegetiren diğer müşteriler de kavgayadahil olunca tekme ve yumruklarhavada uçuştu. Tarafları ayırmayaçalışan garsonlar da kavgadan nasibinialdı. Dehşet anları başka müşterilerincep telefonu kameralarına yansıdı.İhbar üzerine adrese giden jandarmaekipleri olaya müdahale etti.Lüks mekanda kavga eden taraflar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Paniğe kapılan bazı müşteriler ise yemeklerini masada bırakıp mekandan kaçtı.Kazık fiyatlarıyla her yıl haber olan mekan, bu seneyi de olaysız geçirmeyerek şaşırtmadı...