Bodrum Türkbükü'nün adını 'kazıkbükü'ne çıkaran Maça Kızı'nda önceki gün ortalık karıştı... İddialara göre sosyetik mekanda önceki akşam üzeri iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Gürültüden rahatsız olduklarını dile getiren diğer müşteriler de kavgaya dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafları ayırmaya çalışan garsonlar da kavgadan nasibini aldı. Dehşet anları başka müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri olaya müdahale etti.
MESAFE YERLE BİR
Lüks mekanda kavga eden taraflar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Paniğe kapılan bazı müşteriler ise yemeklerini masada bırakıp mekandan kaçtı.
HER YIL BİR OLAY
Kazık fiyatlarıyla her yıl haber olan mekan, bu seneyi de olaysız geçirmeyerek şaşırtmadı...
DOĞAN SAVAŞ
MESAFE YERLE BİR
Lüks mekanda kavga eden taraflar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Paniğe kapılan bazı müşteriler ise yemeklerini masada bırakıp mekandan kaçtı.
HER YIL BİR OLAY
Kazık fiyatlarıyla her yıl haber olan mekan, bu seneyi de olaysız geçirmeyerek şaşırtmadı...
DOĞAN SAVAŞ