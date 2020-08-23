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    • Saklambaç
    • 23.08.2020 Gazete
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    ile Tuğba Coşkun'un tatil sefası

    batağında, sefada... İşadamı, önceki gün ’te aşkı Tuğba Coşkun’la tekne keyfindeydi. Fikret Orman’ın lüks teknesindeki halleri, akıllara ‘Sefam olsun’ şarkısını getirdi.

    Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un tatil sefası

    Kara Kartal, yeni sezon öncesinde yana yakıla borçlarını kapatmaya çalışırken Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın dünya umrunda değil. Geçtiğimiz günlerde bir gecede ödediği 75 bin TL'lik hesapla gündem olan işadamı, önceki gün de Marmaris'te objektiflere takıldı.

    'La Paradiso' isimli yatında görüntülenen Fikret Orman'ın yanında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Coşkun vardı. Gözde çifte, aşkının kardeşi Şeyda Coşkun ile eşi Uğursay Yeğin de eşlik etti. Ege'nin mavi sularında gün boyu keyifli anlar yaşayan Orman'ı görenlerin aklına ise "Sefam olsun" şarkısı geldi.
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