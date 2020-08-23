Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un tatil sefası

'La Paradiso' isimli yatında görüntülenen Fikret Orman'ın yanında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Coşkun vardı. Gözde çifte, aşkının kardeşi Şeyda Coşkun ile eşi Uğursay Yeğin de eşlik etti. Ege'nin mavi sularında gün boyu keyifli anlar yaşayan Orman'ı görenlerin aklına ise "Sefam olsun" şarkısı geldi.