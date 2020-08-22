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    • Saklambaç
    • 22.08.2020 Gazete
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    Dayak skandalıyla gündeme gelen evinin merdivenlerinden yuvarlandı

    Dayak skandalıyla gündeme gelen ’in yıldızı kaydı! Önce reklam kampanyasından, sonra rol aldığı diziden çıkartıldı. Dün de evinin merdivenlerinden yuvarlandı. Kafasına altı dikiş atıldı

    Gözden düştü!
    Oyuncu , eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Temmuz ayında yaşanan olay, büyük tepki topladı. Bulutsuz'un şikayeti üzerine Güven hakkında soruşturma açıldı. 13.5 yıla kadar hapsi istenen oyuncunun başı dertten kurtulmadı! Önce yüzü olduğu reklam kampanyası sonlandırıldı.



    Ardından rol aldığı dizinin kadrosundan çıkartıldı! Senaristlerin çalışmak istemediği Ozan Güven, geçtiğimiz sabah evinin merdivenlerinden yuvarlandı. Kafası yarıldı. Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.



    Kafasına 6 dikiş atılan Güven için sosyal medyada 'Etme bulma dünyası' yorumları yapıldı.
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