Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Temmuz ayında yaşanan olay, büyük tepki topladı. Bulutsuz'un şikayeti üzerine Güven hakkında soruşturma açıldı. 13.5 yıla kadar hapsi istenen oyuncunun başı dertten kurtulmadı! Önce yüzü olduğu reklam kampanyası sonlandırıldı.
Ardından rol aldığı dizinin kadrosundan çıkartıldı! Senaristlerin çalışmak istemediği Ozan Güven, geçtiğimiz sabah evinin merdivenlerinden yuvarlandı. Kafası yarıldı. Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.
Kafasına 6 dikiş atılan Güven için sosyal medyada 'Etme bulma dünyası' yorumları yapıldı.
Ardından rol aldığı dizinin kadrosundan çıkartıldı! Senaristlerin çalışmak istemediği Ozan Güven, geçtiğimiz sabah evinin merdivenlerinden yuvarlandı. Kafası yarıldı. Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.
Kafasına 6 dikiş atılan Güven için sosyal medyada 'Etme bulma dünyası' yorumları yapıldı.