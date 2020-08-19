Coronavirüs salgını Amerikan rüyasını kabusa çevirdi!

ABD sağlık sistemi, Covid-19 salgınında sınıfta kaldı... 5.4 milyon kişinin hastalandığı ülkede sağlık çalışanları maske bile bulmakta zorlanırken, sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı da artmaya başladı.
Dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı Los Angeles'ta da evsiz sayısı tavan yaptı. Hollywood Bulvarı'nı mesken tutan evsizlerin, yemek bile bulamadıkları ortaya çıktı. Çöp ve idrar kokusu da dünyaca ünlü yıldızlara buradaki malikanelerini sattırdı.
Oscar Ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman, bir süre önce Hollywood'u terk etti.
Yunan vatandaşı olan efsane oyuncu Tom Hanks ile eşi Rita Wilson da Los Angeles'taki evlerini satarak ABD'den ayrıldı.
Dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı Los Angeles'ta da evsiz sayısı tavan yaptı. Hollywood Bulvarı'nı mesken tutan evsizlerin, yemek bile bulamadıkları ortaya çıktı. Çöp ve idrar kokusu da dünyaca ünlü yıldızlara buradaki malikanelerini sattırdı.
Oscar Ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman, bir süre önce Hollywood'u terk etti.
Yunan vatandaşı olan efsane oyuncu Tom Hanks ile eşi Rita Wilson da Los Angeles'taki evlerini satarak ABD'den ayrıldı.