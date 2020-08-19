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    • Saklambaç
    • 19.08.2020 Gazete
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    Coronavirüs salgını Amerikan rüyasını kabusa çevirdi!

    Corona, Amerikan rüyasını kabusa çevirdi! Filmlerin ve yıldızların adresi Hollywood’u evsizler mesken tuttu. Yerlerde yatan homeless’lardan rahatsız olan gibi starlar da buradaki malikanelerini sattı!

    Amerikan kabusu
    ABD sağlık sistemi, Covid-19 salgınında sınıfta kaldı... 5.4 milyon kişinin hastalandığı ülkede sağlık çalışanları maske bile bulmakta zorlanırken, sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı da artmaya başladı.



    Dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı Los Angeles'ta da evsiz sayısı tavan yaptı. Hollywood Bulvarı'nı mesken tutan evsizlerin, yemek bile bulamadıkları ortaya çıktı. Çöp ve idrar kokusu da dünyaca ünlü yıldızlara buradaki malikanelerini sattırdı.



    Oscar Ödüllü sinema oyuncusu , bir süre önce Hollywood'u terk etti.



    Yunan vatandaşı olan efsane oyuncu ile eşi da 'taki evlerini satarak 'den ayrıldı.
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