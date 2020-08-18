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    • Saklambaç
    • 18.08.2020 Gazete
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    'in başı öne eğildi

    Eski sevgilisi ’u darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu ’in başı önceki gün yerden kalkmadı!

    Ozan Güven'in başı öne eğildi

    Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı iddiasıyla mahkemeye verilen ve Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan oyuncu Ozan Güven, aylar sonra ortaya çıktı... Güven, önceki gün Levent'teki evine motoruyla girerken haftalar sonra ilk kez görüntülendi.

    Kamuoyunun tepkisi üzerine reklam afişleri kaldırılan ve oynadığı diziden çıkarılan , darp iddialarıyla ilgili sorulara "Konu yargı sürecindedir. Sabırla yargı sürecini bekleyelim" demekle yetindi. Güven, başını sürekli öne eğip kimsenin yüzüne bakamadı.

    AYDIN HAMZA / TAKVİM

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