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    • Saklambaç
    • 18.08.2020 Gazete
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    , 'ın hediye ettiği ını gizlice sattı

    , isimli ını Amerika’da yaşayan ’e sattı. Gündeş’in üzerinden 1 milyon TL kazandığı atı, 100 bin liraya bıraktığı ortaya çıktı...

    Gizli satış

    Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, eski eşi Reza Zarrab'ın yıllar önce kendisine hediye ettiği ı paraya çevirdi... 2012'de 800 bin liraya alınan "Duty Free" isimli atla iki yıl yarışlara katılan ve 1 milyon 47 bin lira para kazanan ünlü sanatçı, bir süre önce çok sevdiği hayvanını satmaya karar verdi. Yakın çevresine haber gönderen şarkıcıya, beklediği telefon Amerika'dan geldi.

    Buna göre uzun süredir ABD'de yaşayan Alp Şemsettin Evcimen, birkaç yıldır ahırda tutulan efsane yarış atını satın almak için harekete geçti. Kendisine ait harası da olan Evcimen, iddialara göre; "" için Gündeş'e tam 100 bin lira ödedi. satışın gizli kalmasını isterken, emekliye ayrılan "Duty Free"nin aygır olarak kullanılacağı öğrenildi.

    AYDIN HAMZA / TAKVİM

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