Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, eski eşi Reza Zarrab'ın yıllar önce kendisine hediye ettiği atı paraya çevirdi... 2012'de 800 bin liraya alınan "Duty Free" isimli atla iki yıl yarışlara katılan ve 1 milyon 47 bin lira para kazanan ünlü sanatçı, bir süre önce çok sevdiği hayvanını satmaya karar verdi. Yakın çevresine haber gönderen şarkıcıya, beklediği telefon Amerika'dan geldi.

Buna göre uzun süredir ABD'de yaşayan Alp Şemsettin Evcimen, birkaç yıldır ahırda tutulan efsane yarış atını satın almak için harekete geçti. Kendisine ait harası da olan Evcimen, iddialara göre; "Duty Free" için Gündeş'e tam 100 bin lira ödedi. Ebru Gündeş satışın gizli kalmasını isterken, emekliye ayrılan "Duty Free"nin aygır olarak kullanılacağı öğrenildi.

AYDIN HAMZA / TAKVİM