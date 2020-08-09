Oyuncu Tuba Büyüküstün ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Umut Evirgen, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile yakalandı...
Kaz Dağları'nda tatil yaptıkları ve birlikte oldukları önceki gün ortaya çıkan ikili, dün Baltalimanı'nda araç içinde görüntülenmekten kurtulamadı.
Evirgen'e ait arabada yakalanan çift, utangaç tavırları ile dikkat çekti. Aracın camını açarak muhabirlere selam veren sosyetik işletmeci Umut Evirgen, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Hepinize teşekkür ederiz, biz iyiyiz" diyerek evinin yolunu tuttu.
AYDIN HAMZA