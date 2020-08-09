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    • Saklambaç
    • 09.08.2020 Gazete
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    Utangaç ikili! ile sevgilisi ilk kez görüntülendi

    Güzel oyuncu ile işletmeci , dün ilk kez objektiflere takıldı. Çiçeği burnunda çift, oldukça utangaçtı... Umut Evirgen, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Hepinize teşekkür ederiz, biz iyiyiz" diyerek evinin yolunu tuttu.

    Utangaç ikili

    Oyuncu Tuba Büyüküstün ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Umut Evirgen, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile yakalandı...

    Kaz Dağları'nda tatil yaptıkları ve birlikte oldukları önceki gün ortaya çıkan ikili, dün Baltalimanı'nda araç içinde görüntülenmekten kurtulamadı.

    Evirgen'e ait arabada yakalanan çift, utangaç tavırları ile dikkat çekti. Aracın camını açarak muhabirlere selam veren sosyetik işletmeci Umut Evirgen, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Hepinize teşekkür ederiz, biz iyiyiz" diyerek evinin yolunu tuttu.

    AYDIN HAMZA
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