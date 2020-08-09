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    • Saklambaç
    • 09.08.2020 Gazete
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    Gösteriş saati! Haci Sabancı sevgilisi için kesenin ağzını açtı

    , saçlarını boyatmak için ’nın yolunu tuttu. Sosyetik güzel, sevgilisi ’nın hediyesi 265 bin liralık marka saatiyle de hava bastı.

    Gösteriş saati!

    DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'nın ayaklarını bir kez daha yerden kesti… Bugüne kadar birçok güzelle aşk yaşayan Sabancı, Nazlı Hanım'a Audemars Piguet marka saat aldı.

    Lüks saati bizzat seçen Hacı Sabancı, bu gösterişli hediye için 265 bin lira ödeme yaptı.

    Sabancı, birlikte uzun bir hayat düşündüğü Kayı'ya daha önce de küçük jestler yapmıştı. 3.5 yıldır sevgili olan ikilinin evliliğine ise kesin gözle bakıyor.


    Bursa'daki kuaföründe saçlarını boyatan Nazlı Kayı, sevgilisinin hediye ettiği saatle böyle poz verdi.
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