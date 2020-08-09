Lüks saati bizzat seçen Hacı Sabancı, bu gösterişli hediye için 265 bin lira ödeme yaptı.

Sabancı, birlikte uzun bir hayat düşündüğü Kayı'ya daha önce de küçük jestler yapmıştı. 3.5 yıldır sevgili olan ikilinin evliliğine ise kesin gözle bakıyor.



Bursa'daki kuaföründe saçlarını boyatan Nazlı Kayı, sevgilisinin hediye ettiği saatle böyle poz verdi.