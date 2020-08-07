Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun'a yakışmayan hareket… Uzun süredir aşk yaşayan sosyetik çift, önceki gece Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

İkili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık uyarmasına ve 900 TL cezası olmasına rağmen maske takma zorunluluğuna uymadı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çift, kalabalığın içine de maskesiz girerek şaşırttı.

MASKEYE MESAFEYE KOMİK BAHANELER

Türkiye Corona'da 2. dalgaya karşı alarm verdi. Maskesizlerin bahaneleri ise şaşkına çevirdi:

POLEN GÖKBUKET

(BEŞiKTAŞ): Köpeğimin dışkısını maskeyle alıp çöpe attım. bu yüzden takamadım.

ÖMER KARATAŞ

(ŞiŞLi): Benim babam doktor. Maskeyi nerede takacağımı bilirim.

İSİMSİZ GARSON

(BEYOĞLU): Çok sıcak, maskeyle servis yapılmıyor.

AYDIN HAMZA