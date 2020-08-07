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    • Saklambaç
    • 07.08.2020 Gazete
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    ve sevgilisi Tuğba Coşkun'a yakışmayan hareket! kuralına uymadılar...

    eski başkanı ve sevgilisi Tuğba Coşkun'a yakışmayan hareket… Uzun süredir aşk yaşayan sosyetik çift, önceki gece Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Pandemide zayıflayan Orman'ın, ne elinde ne de boynunda vardı.

    Kuralsızlar!

    eski başkanı ve sevgilisi Tuğba Coşkun'a yakışmayan hareket… Uzun süredir aşk yaşayan sosyetik çift, önceki gece Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

    İkili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık uyarmasına ve 900 TL cezası olmasına rağmen takma zorunluluğuna uymadı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çift, kalabalığın içine de maskesiz girerek şaşırttı.

    MASKEYE MESAFEYE KOMİK BAHANELER
    Türkiye Corona'da 2. dalgaya karşı alarm verdi. Maskesizlerin bahaneleri ise şaşkına çevirdi:

    POLEN GÖKBUKET
    (BEŞiKTAŞ):     Köpeğimin dışkısını maskeyle alıp çöpe attım. bu yüzden takamadım.

    ÖMER KARATAŞ
    (ŞiŞLi):     Benim babam doktor. Maskeyi nerede takacağımı bilirim.

    İSİMSİZ GARSON
    (): Çok sıcak, maskeyle servis yapılmıyor.

    AYDIN HAMZA

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