Bodrum aşığı Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile olan tatili sürüyor. Önceki gün Gölköy'de bir beach'te görüntülenen sunucu, tüm gününü çocuklarının arkadaşlarıyla geçirdi.
Şıkel, her zamanki gibi fit vücuduyla "Yıllar bana vız geliyor" der gibiydi.
41 yaşındaki güzel modelin, miniklerle sergilediği görüntüler; "Çocuk ruhlu Çağla, yaşıtlarıyla tatilde" esprisi yaptırdı.
41 yaşındaki model, minik kızlarla koyu bir sohbete daldı.
Şıkel, her zamanki gibi fit vücuduyla "Yıllar bana vız geliyor" der gibiydi.