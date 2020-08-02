Beyaz bir tulum giyen 29 yaşındaki oyuncu, takipçilerini ikiye ayırdı. Bir grup Sarıkaya'yı kilolu bulurken bazıları ise oyuncunun doğal haline bayıldı. Serenay Sarıkaya, daha önceki fotoğraf paylaşımlarında da sosyal medyada lince uğramıştı. Sarıkaya için yapılan çirkin yorumlar, sosyal medya yasasının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Sarıkaya'nın, Common Leisure marka tulumu ise 2 bin 300 liraydı. Öte yandan şarkıcı Seren Serengil, Sarıkaya'nın fotoğrafına ilginç bir yorum yaptı. Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa. Bu gülüşü bilirim benim de vardı böyle bir fotoğrafım hamileyken yanılabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.