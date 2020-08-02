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    • Saklambaç
    • 02.08.2020 Gazete
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    ile iş adamı 'nın aşkı ilk kez belgelendi!

    Ünlü iç mimar ile işadamı , ’da görüntülendi. Böylece sosyetik çiftin aşkı ilk kez belgelendi. Taha Tatlıcı, hem aşkıyla hem de dostlarıyla yakından ilgilendi.

    Tatlı kaçamak

    Sosyete dünyasında yeni bir aşk doğdu... Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan iç mimar Rezzan Benardete ve işadamı Taha Tatlıcı, çıkan haberlere sessiz kalmayı tercih etmişti.

    İki sevgili, önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı. Maça Kızı adlı mekanda görüntülenen ikiliye, yakın dostları eşlik etti. Sosyetik çift, önce kendi arasında uzun uzun konuştu. Daha sonra akşam yemeği için ünlü mekanın iç kısmına geçti. Burada uzun süre kalan çiftin, sadece yakın çevresinin bildiği aşkları da ilk kez belgelenmiş oldu.

    Aşktan yana yüzü gülen Rezzan Hanım, kahkahalarıyla sosyetik mekanı inletti.

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL
    Haberler Saklambaç Rezzan Benardete ile iş adamı Taha Tatlıcı'nın aşkı ilk kez belgelendi!
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