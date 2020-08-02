İki sevgili, önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı. Maça Kızı adlı mekanda görüntülenen ikiliye, yakın dostları eşlik etti. Sosyetik çift, önce kendi arasında uzun uzun konuştu. Daha sonra akşam yemeği için ünlü mekanın iç kısmına geçti. Burada uzun süre kalan çiftin, sadece yakın çevresinin bildiği aşkları da ilk kez belgelenmiş oldu.