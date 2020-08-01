Kurban Bayramı hatırası! | Ünlülerin bayram paylaşımları...

Hülya Avşar, bayramlık bu karesini paylaştı. Avşar Kızı'nın Ayvalık'taki evinden kızı Zehra Çilingiroğlu, kardeşi Helin ve köpekleriyle verdiği bu pozuna beğeni yağdı...
Seçkin Piriler, bayramın ilk gününü eski evliliğinden olan oğullarıyla geçirdi. Eski manken, böyle bayram pozu verdi.
Caner Erkin ile Şükran Ovalı, bu bayram da çok şıktı. Ünlü çift, bu pozlarına "İyi bayramlar" notu düştü.
Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı, dün kızları Nil ve Naz ile bu pozu verdi. Mutlu çift, "Herkese sevdikleriyle sağlıklı bayramlar
Çağla Kubat, eşi Jimmy Diaz ve kızı Selin ile Alaçatı'dan bayram sabahında bu paylaşımı yaptı." dedi.
SPOR ZAMANI
Ebru Şallı, bayram sabahında da kural bozmadı. Eski manken, eşi Uğur Akkuş'la Bodrum'da spor sonrası bu pozunu Instagram'da paylaşıp "Güne dinç başladık" notunu düştü.
Seçkin Piriler, bayramın ilk gününü eski evliliğinden olan oğullarıyla geçirdi. Eski manken, böyle bayram pozu verdi.
Caner Erkin ile Şükran Ovalı, bu bayram da çok şıktı. Ünlü çift, bu pozlarına "İyi bayramlar" notu düştü.
Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı, dün kızları Nil ve Naz ile bu pozu verdi. Mutlu çift, "Herkese sevdikleriyle sağlıklı bayramlar
Çağla Kubat, eşi Jimmy Diaz ve kızı Selin ile Alaçatı'dan bayram sabahında bu paylaşımı yaptı." dedi.
SPOR ZAMANI
Ebru Şallı, bayram sabahında da kural bozmadı. Eski manken, eşi Uğur Akkuş'la Bodrum'da spor sonrası bu pozunu Instagram'da paylaşıp "Güne dinç başladık" notunu düştü.