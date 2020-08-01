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    • Saklambaç
    • 01.08.2020 Gazete
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    Kurban Bayramı hatırası! | Ünlülerin bayram paylaşımları...

    , bayramlık bu karesini paylaştı. 'nın Ayvalık'taki evinden kızı , kardeşi Helin ve köpekleriyle verdiği bu pozuna beğeni yağdı... İşte Hülya Avşar ve diğer ünlülerin bayram paylaşımları...

    Bayram hatırası
    , bayramlık bu karesini paylaştı. 'nın Ayvalık'taki evinden kızı , kardeşi Helin ve köpekleriyle verdiği bu pozuna beğeni yağdı...



    , bayramın ilk gününü eski evliliğinden olan oğullarıyla geçirdi. Eski manken, böyle bayram pozu verdi.



    ile , bu bayram da çok şıktı. Ünlü çift, bu pozlarına "İyi bayramlar" notu düştü.



    ve eşi , dün kızları Nil ve Naz ile bu pozu verdi. Mutlu çift, "Herkese sevdikleriyle sağlıklı bayramlar



    , eşi ve kızı ile Alaçatı'dan bayram sabahında bu paylaşımı yaptı." dedi.



    SPOR ZAMANI
    , bayram sabahında da kural bozmadı. Eski manken, eşi Uğur Akkuş'la 'da spor sonrası bu pozunu 'da paylaşıp "Güne dinç başladık" notunu düştü.
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