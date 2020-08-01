Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç, önceki gün katıldığı '40' programında samimi açıklamalar yaptı. Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliğini 2019'da bitiren Ortaç, "Mutsuzdu; 'Ayrılalım' diye blöf yaptım. O da kabul etti. Boşandığım için çok pişmanım" dedi.
50 Yaşındaki popçu, "Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif etti" iddialarına şöyle yanıt verdi: "Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi? '3 lira benim yeniden hayatı kurmama yeterli' dedi. Ben de 'Sen bana 9 sene can yoldaşlığı yaptın. 3 değil 300 lira vereceğim' dedim."
Yıllardır kumarda çok para kaybettiği bilinen Serdar Ortaç, şu sözleriyle de adeta günah çıkardı: "Şimdi param yok oynamak istemiyorum. Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!"
Ortaç, eski dostu Ebru Gündeş için "Şu an arkadaşlığımız kötü. Görse selam veriyor ama eskisi gibi 'Serdarım' yok artık!" dedi.
Ünlü şarkıcı, İrlandalı modelin alışverişe para harcamadığını söyleyip ekledi: "Ailesinden tutumlu olmayı görmüş."
İRLANDA'DA YENİ HAYAT
Boşandıktan sonra ülkesine dönen 28 yaşındaki Chloe Loughnan, İrlanda'da ünlü bir modellik ajansıyla el sıkıştı.