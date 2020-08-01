





Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç, önceki gün katıldığı '40' programında samimi açıklamalar yaptı. Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliğini 2019'da bitiren Ortaç, "Mutsuzdu; 'Ayrılalım' diye blöf yaptım. O da kabul etti. Boşandığım için çok pişmanım" dedi.



50 Yaşındaki popçu, "Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif etti" iddialarına şöyle yanıt verdi: "Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi? '3 lira benim yeniden hayatı kurmama yeterli' dedi. Ben de 'Sen bana 9 sene can yoldaşlığı yaptın. 3 değil 300 lira vereceğim' dedim."



Yıllardır kumarda çok para kaybettiği bilinen Serdar Ortaç, şu sözleriyle de adeta günah çıkardı: "Şimdi param yok oynamak istemiyorum. Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!"