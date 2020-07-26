Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 26.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çağla Şıkel beş yıllık yalnızlığına noktayı koydu! DJ ile yeni bir aşka yelken açtı

    ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, beş yıllık yalnızlığına noktayı koydu. Güzel model, kendisinden 9 yaş küçük olan DJ ’la ’da başlayan samimiyetini Çeşme’ye taşıdı

    Çağla'ya ikinci Emre

    Şarkıcı Emre Altuğ ile boşandıktan sonra beş yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu sonunda bozdu. Şu sıralar Altuğ'dan olan çocukları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatil keyifi yapan güzel mankenin, DJ Emre Şenol ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.


    41 yaşındaki Şikel, 32 yaşındaki Emre Şenol'la ilişkisini herkesten gizlemeye çalışıyor.

    İkilinin, geçtiğimiz hafta Bodrum'daki Yalıkavak Edition Otel'deki happy hour partisinde yakınlaşması dikkat çekti. Parti sonrası samimiyeti ilerleten Şıkel ve Şenol'un bir sonraki durağı ise Çeşme oldu. Güzel modelin ardından DJ'in de aynı tarihlerde Çeşme'ye gitmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Bu arada Şenol'un Şıkel'in sosyal medya paylaşımlarına yaptığı kalp emoji'li yorumlar aşkın itirafı gibiydi.


    Genç DJ'in, Çağla Şıkel'in çocuklarıyla eğlendiği bir videoya kalp emojisi bırakması dikkatlerden kaçmadı.


    Çağla Şıkel, 2 çocuğunun babası Emre Altuğ'la dost kalmayı başardı.

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM
    Haberler Saklambaç Çağla Şıkel beş yıllık yalnızlığına noktayı koydu! DJ Emre Şenol ile yeni bir aşka yelken açtı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri