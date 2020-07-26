Şarkıcı Emre Altuğ ile boşandıktan sonra beş yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu sonunda bozdu. Şu sıralar Altuğ'dan olan çocukları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatil keyifi yapan güzel mankenin, DJ Emre Şenol ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
41 yaşındaki Şikel, 32 yaşındaki Emre Şenol'la ilişkisini herkesten gizlemeye çalışıyor.
İkilinin, geçtiğimiz hafta Bodrum'daki Yalıkavak Edition Otel'deki happy hour partisinde yakınlaşması dikkat çekti. Parti sonrası samimiyeti ilerleten Şıkel ve Şenol'un bir sonraki durağı ise Çeşme oldu. Güzel modelin ardından DJ'in de aynı tarihlerde Çeşme'ye gitmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Bu arada Şenol'un Şıkel'in sosyal medya paylaşımlarına yaptığı kalp emoji'li yorumlar aşkın itirafı gibiydi.
Genç DJ'in, Çağla Şıkel'in çocuklarıyla eğlendiği bir videoya kalp emojisi bırakması dikkatlerden kaçmadı.
Çağla Şıkel, 2 çocuğunun babası Emre Altuğ'la dost kalmayı başardı.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM