Şarkıcı Emre Altuğ ile boşandıktan sonra beş yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu sonunda bozdu. Şu sıralar Altuğ'dan olan çocukları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatil keyifi yapan güzel mankenin, DJ Emre Şenol ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.