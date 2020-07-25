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    • Saklambaç
    • 25.07.2020 Gazete
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    , 6 milyona ev satın aldı

    , talan edildi! Taş evlerin fiyatları, milyonlarca liraya çıktı. ’nin yaptığı sitedeki bir evi 770 bin euro yani 6 milyona satın aldı.

    Uyanık 'tilkicik'ler
    Taşı toprağı altın Bodrum'da son dönemde Tilkicik Koyu'nun yıldızı parladı. Yalıkavak'taki bakir koy, milyonlarca liralık evlerle dolup taştı. İş, magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri Tilkicik'teki evleri kapıştı; fiyatlar iyice uçtu.

    Serdar Bilgili de 'na yatırım yaptı. Burada bir site inşa eden Bilgili, evleri 350 bin ile 770 bin euro arasında satışa çıkardı. 'ın hayat arkadaşı Gulu Lalvani, 6 milyon liralık taş evlerden aldı.



    de 'un yükselen yıldızı Tilkicik Koyu'nu keşfedip burada ev yapanlardan.

    Bilgili'nin Bodrum'daki yeni projesindeki en küçük ev 350 bin euro civarında...



    Hint asıllı işadamı Lalvani, Pekkan sayesinde aşığı olup çıktı.
    Haberler Saklambaç Gulu Lalvani, Bodrum Tilkicik Koyu 6 milyona ev satın aldı
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