Taşı toprağı altın Bodrum'da son dönemde Tilkicik Koyu'nun yıldızı parladı. Yalıkavak'taki bakir koy, milyonlarca liralık evlerle dolup taştı. İş, magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri Tilkicik'teki evleri kapıştı; fiyatlar iyice uçtu.
Serdar Bilgili de Tilkicik Koyu'na yatırım yaptı. Burada bir site inşa eden Bilgili, evleri 350 bin ile 770 bin euro arasında satışa çıkardı. Semiramis Pekkan'ın hayat arkadaşı Gulu Lalvani, 6 milyon liralık taş evlerden aldı.
Serdar Bilgili de Bodrum'un yükselen yıldızı Tilkicik Koyu'nu keşfedip burada ev yapanlardan.
Bilgili'nin Bodrum'daki yeni projesindeki en küçük ev 350 bin euro civarında...
Hint asıllı işadamı Lalvani, Pekkan sayesinde Türkiye aşığı olup çıktı.
Serdar Bilgili de Tilkicik Koyu'na yatırım yaptı. Burada bir site inşa eden Bilgili, evleri 350 bin ile 770 bin euro arasında satışa çıkardı. Semiramis Pekkan'ın hayat arkadaşı Gulu Lalvani, 6 milyon liralık taş evlerden aldı.
Serdar Bilgili de Bodrum'un yükselen yıldızı Tilkicik Koyu'nu keşfedip burada ev yapanlardan.
Bilgili'nin Bodrum'daki yeni projesindeki en küçük ev 350 bin euro civarında...
Hint asıllı işadamı Lalvani, Pekkan sayesinde Türkiye aşığı olup çıktı.