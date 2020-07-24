Geçtiğimiz aylarda Beverly Hills'teki malikanesini 75 milyon dolara satışa çıkararak ABD'de gündem olan Şen, bu kez şirketinin sattığı bir başka malikaneyle olay yarattı.

Finans kanalı Fox Business, iki katlı saray yavrusunun görüntülerini çekip haber yaptı. Haberde; lüks malikanenin Coronavirüs'e karşı en hijyenik yapı seçildiği belirtildi. Corona'nın her geçen gün arttığı Amerika'da, 19 milyon dolarlık eve talip olanlar ise sıraya girdi...



İŞTE EVİN ÖZELLİKLERİ

Dezenfekte bölümünün olduğu otoparkta galoş makinesi var.

Malikanenin bir odası, sadece Zoom üzerinden yapılan toplantılar için ayrılmış.

Havuzlu villada ozonla kendi kendini temizleme özelliği bulunuyor.

Malikanenin giriş kapısında ateş ölçer her daim hazır bulunduruluyor.