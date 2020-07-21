İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yaz skandallar bitmek bilmiyor... Rise Alaçatı'da önceki gün silahlar konuştu. İddialara göre; mekanda eğlenen iki genç kızın kavgasına erkek arkadaşları da dahil olunca ortalık karıştı.
Bazıları şişeleri kırarak sağ sola saldırmaya başladı. İçlerinden biri ise belindeki tabancayı çıkartarak karşı tarafa tehditler yağdırdı. Çıkan kavgada kanlar içinde kalanlar mekandan kaçtı.
İŞTE O MAGANDA!
Eli silahlı maganda, kameralara böyle yakalandı. Gözü dönmüş saldırganı arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Dehşet anları ise bir müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Rise Alaçatı'da iki hafta önce de Berkay'ın konseri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmıştı. Konsere gidenlere para cezası yazılmıştı. Bu arada olaylı beach'te tatil yapanlar da sosyal medyada isyan bayrağı açtı: "Biz bu mekana su bile sokamıyoruz. Ama bu magandalar içeriye silahla girebiliyor", "Bu eşkıyalardan bıktık usandık. Artık bir önlem alınsın", "Umarım bu magandalar en kısa zamanda yakalanır..."
İşletme sahipleri mekanda olay çıkmadığını iddia ederken kana bulanan yerler böyle yıkandı. Olaylı biten eğlencede yerler kana bulandı.
GECELERİ TEKSAS GÜNDÜZLERİ DALLAS
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal, geçtiğimiz günlerde eski Alaçatı'yı özlediğini belirtip şunları söylemişti: "Kolay para, yüksek rant için kasabayı geceleri Teksas, gündüzleri de Dallas'a çevirdiler..."
Oyuncu Ezgi Mola'nın işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı, geçen yıl Rise Alaçatı'nın ününe ün katmıştı...