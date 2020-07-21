Dehşet anları ise bir müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Rise Alaçatı'da iki hafta önce de Berkay'ın konseri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmıştı. Konsere gidenlere para cezası yazılmıştı. Bu arada olaylı beach'te tatil yapanlar da sosyal medyada isyan bayrağı açtı: "Biz bu mekana su bile sokamıyoruz. Ama bu magandalar içeriye silahla girebiliyor", "Bu eşkıyalardan bıktık usandık. Artık bir önlem alınsın", "Umarım bu magandalar en kısa zamanda yakalanır..."



İşletme sahipleri mekanda olay çıkmadığını iddia ederken kana bulanan yerler böyle yıkandı. Olaylı biten eğlencede yerler kana bulandı.