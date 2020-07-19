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    • Saklambaç
    • 19.07.2020 Gazete
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    , , , ve Bade İşçil görgüsüz ünlülere mütevazılık dersi verdi!

    ve , , ile Bade İşçil; Bodrum’da ekonomik tatilin yapılabileceğini gösterdi. Ünlü isimler, Türkbükü’ndeki bin liralık şezlongda şov yapmak yerine mütevazı yerlerde keyif çattı.

    Eko-Bodrum

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Zeynep Sever Demirel, Hande Ataizi ile Bade İşçil; Bodrum'da ekonomik tatilin yapılabileceğini gösterdi. Ünlü isimler, Türkbükü'ndeki bin liralık şezlongda şov yapmak yerine mütevazı yerlerde keyif çattı.

    1- 54 TL'YE ZİYAFET ÇEKTİLER
    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen,     önceki gün mütevazılıklarını yine konuşturdu. Başarılı oyuncu, güzel eşi ve oğluyla Bodrum Midtown AVM'deki Tavuk Dünyası'na gitti. Gözde aile; 54 TL'ye çıtır tavuk, patates kızartması ve peynirli tavuk yedi.

    2- SÖZÜNÜ TUTTU
    Türkbükü'ndeki     bin liralık şezlonglara oturmayacağını söyleyen Hande Ataizi, sözünü tuttu. 46 yaşındaki güzel oyuncu, Bodrum sezonunu giriş ücretinin Türkbükü'nden 10 kat ucuz olduğu Yalıkavak'taki Miya Beach'te açtı. Ataizi, formuyla da dikkat çekti.

    3- TUTUMLU YENGE
    Zeynep Sever Demirel,     kızlarıyla Yalıkavak'taki Moon Beach'e gitti. Güzel yenge, Türkbükü'nde bir hamburgere 170 TL vermek yerine daha makul fiyatlarla keyif çattı.

    4- ANA BİLİNÇ
    Bade     İşçil, önceki gün oğlu Azur'la Yalıkavak'taki mütevazı bir beach'teydi.

    Bodrum'daki pahalılığı hep eleştiren İşçil, minik oğluna da şimdiden tutumlu olmayı aşıladı...

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
    Haberler Saklambaç Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Zeynep Sever Demirel, Hande Ataizi ve Bade İşçil görgüsüz ünlülere mütevazılık dersi verdi!
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