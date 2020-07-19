Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Zeynep Sever Demirel, Hande Ataizi ile Bade İşçil; Bodrum'da ekonomik tatilin yapılabileceğini gösterdi. Ünlü isimler, Türkbükü'ndeki bin liralık şezlongda şov yapmak yerine mütevazı yerlerde keyif çattı.
1- 54 TL'YE ZİYAFET ÇEKTİLER
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün mütevazılıklarını yine konuşturdu. Başarılı oyuncu, güzel eşi ve oğluyla Bodrum Midtown AVM'deki Tavuk Dünyası'na gitti. Gözde aile; 54 TL'ye çıtır tavuk, patates kızartması ve peynirli tavuk yedi.
2- SÖZÜNÜ TUTTU
Türkbükü'ndeki bin liralık şezlonglara oturmayacağını söyleyen Hande Ataizi, sözünü tuttu. 46 yaşındaki güzel oyuncu, Bodrum sezonunu giriş ücretinin Türkbükü'nden 10 kat ucuz olduğu Yalıkavak'taki Miya Beach'te açtı. Ataizi, formuyla da dikkat çekti.
3- TUTUMLU YENGE
Zeynep Sever Demirel, kızlarıyla Yalıkavak'taki Moon Beach'e gitti. Güzel yenge, Türkbükü'nde bir hamburgere 170 TL vermek yerine daha makul fiyatlarla keyif çattı.
4- ANA BİLİNÇ
Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur'la Yalıkavak'taki mütevazı bir beach'teydi.
Bodrum'daki pahalılığı hep eleştiren İşçil, minik oğluna da şimdiden tutumlu olmayı aşıladı...
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM