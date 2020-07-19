Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Zeynep Sever Demirel, Hande Ataizi ile Bade İşçil; Bodrum'da ekonomik tatilin yapılabileceğini gösterdi. Ünlü isimler, Türkbükü'ndeki bin liralık şezlongda şov yapmak yerine mütevazı yerlerde keyif çattı.