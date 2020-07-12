Yasak aşk haberiyle manşetleri süsleyen Ece Erken'in Bodrum tatili sürüyor. Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun lüks teknesinde gününü gün edip Yalıkavak'ta açtığı mekanın başına geçen Erken, kaleyi içten fethetmek için kolları sıvadı.
Önceki gün Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülenen sunucu, cici anneliğe soyundu.
Geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen'i sevgilisiyle tanıştıran Erken, bu kez de işadamının Benan Kocadereli'den olan kızı Eda'yla tanıştı. Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikilinin keyfi kaçarken, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindiler.
Soruları cevapsız bırakan Erken'in sevgilisinin kızıyla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM