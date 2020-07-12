Geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen'i sevgilisiyle tanıştıran Erken, bu kez de işadamının Benan Kocadereli'den olan kızı Eda'yla tanıştı. Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikilinin keyfi kaçarken, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindiler.

Soruları cevapsız bırakan Erken'in sevgilisinin kızıyla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.