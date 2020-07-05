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    • Saklambaç
    • 05.07.2020 Gazete
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    3 yıl önce skandala imza atmıştı... , komşuları tarafından istenmeyince evi boşalttı!

    3 yıl önce ’da öz yeğeniyle uygunsuz şekilde yakalanıp skandala imza atan ’na rahat yok. Yeni sevgilisiyle Gölköy’de kiralık bir evde kalan Başoğlu, komşuları tarafından istenmeyince evi boşalttı.



    Magazin tarihinde yaşanan en büyük skandalın baş mimarı Murat Başoğlu'na rahat yok. 3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi.



    ISSIZ YERE TAŞINACAK
    Televizyon hayatı biten sunucu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalanmıştı. Bodrum tutkusuyla bilinen Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı. Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.



    Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun skandal görüntüleri o dönem magazin sayfalarının manşetlerini süslemişti. İkili, haklarındaki iddiaları yalanlasa da gerçek ortaya çıkmıştı.

    TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ

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