



Magazin tarihinde yaşanan en büyük skandalın baş mimarı Murat Başoğlu'na rahat yok. 3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi.