Oyuncu Doğa Rutkay, iki yıl önce ikiz bebekleri Piraye ve Kerim'i kucağına aldı. Anne olduktan sonra çocuklarını doğal beslenmeye alıştırdı. Organik ürünlerden şaşmayan Rutkay, havaların ısınmasıyla birlikte yavrularına dondurma yaptı.

Ancak bu dondurmanın içindeki malzemeler oldukça farklıydı. 41 yaşındaki Rutkay, organik dondurmasının tarifini şöyle anlattı: "Bu dondurmayı ilikli kemik suyuyla yaptım. Biraz muz, çilek, biraz da frambuaz ve fındık da koydum. Bayıla bayıla yediler. Dondurma mutluluktur." Rutkay, daha önceki bir röportajında, "Çocuklarımı köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum" diyerek doğal hayatın önemine de vurgu yapmıştı.