Sevilen sanatçı Seda Sayan ve Cenk Eren, önceki gece Bodrum'daki Bvs Bosphorus Otel içerisinde yer alan Günay Restaurant'da sahne aldı. Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na hoşgeldin diye seslendi. Sayan "Maşallah Ezgi'ciğim çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz Allah tamamına erdirsin" diyerek müstakbel gelin adayına övgü dolu sözler söyledi.
ŞAKALAŞTI
Güzel sanatçı, daha sonra "Ayakkabılarımı oğlum Anneler Günü hediyesi olarak aldı. En güzel ayakkabılar bende" diyerek oğlunu işaret edip gelin adayı Ezgi Eyüpoğlu'na da saheden göz kırptı.
Seda Sayan, programın ikinci yarısına yaklaşık iki ay önce vefat eden Nur Yerlitaş'ın diktiği bu elbise ile çıktı. Şarkıcı, Yerlitaş'ı anarak duygusal anlar yaşattı.
ŞAKALAŞTI
Güzel sanatçı, daha sonra "Ayakkabılarımı oğlum Anneler Günü hediyesi olarak aldı. En güzel ayakkabılar bende" diyerek oğlunu işaret edip gelin adayı Ezgi Eyüpoğlu'na da saheden göz kırptı.
Seda Sayan, programın ikinci yarısına yaklaşık iki ay önce vefat eden Nur Yerlitaş'ın diktiği bu elbise ile çıktı. Şarkıcı, Yerlitaş'ı anarak duygusal anlar yaşattı.