Diyetisyen ve yaşam koçu olan Şeyda Coşkun, paraya para demiyor. Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Büşra Pekin ve Derya Baykal gibi birçok ünlü ismin kapısını çaldığı diyetisyen, fiyat tarifesiyle dudak uçuklatıyor. Pandemi döneminde evden çıkmayıp kilo alan birçok isim çareyi Şeyda Coşkun'da buldu.
Şarkıcı Hadise, sağlıklı şekilde zayıflamadığı iddiasıyla Coşkun'a dava açmıştı.
Bu durumu fırsata çeviren güzel yaşam koçuna gitmek cep yakıyor. Coşkun, 28 günlük standart bir program için 3 bin euro artı yüzde 18 KDV (yaklaşık 28 bin lira) istiyor. Bu fiyat standart paket. Bir de özel olarak spor takviyesi istiyorsanız bu fiyat katlanıyor.
PAKETTE NE VAR?
Yemekleriniz hazır halde tarafınıza 1 gün önceden ulaştırılıyor...
Özel buzlu straforlari olarak kargolanıyor...
Her sabah kilo resmi yolluyorsunuz...
Günde 1 saat yürüyüşünüzün km'sini gönderiyorsunuz...
Gün içinde 7/24 iletişim halinde oluyorsunuz...
28 günde hedef kilonuzun %15 azalması...