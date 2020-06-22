



Şarkıcı Hadise, sağlıklı şekilde zayıflamadığı iddiasıyla Coşkun'a dava açmıştı.

Bu durumu fırsata çeviren güzel yaşam koçuna gitmek cep yakıyor. Coşkun, 28 günlük standart bir program için 3 bin euro artı yüzde 18 KDV (yaklaşık 28 bin lira) istiyor. Bu fiyat standart paket. Bir de özel olarak spor takviyesi istiyorsanız bu fiyat katlanıyor.

PAKETTE NE VAR?

Yemekleriniz hazır halde tarafınıza 1 gün önceden ulaştırılıyor...

Özel buzlu straforlari olarak kargolanıyor...

Her sabah kilo resmi yolluyorsunuz...

Günde 1 saat yürüyüşünüzün km'sini gönderiyorsunuz...

Gün içinde 7/24 iletişim halinde oluyorsunuz...

28 günde hedef kilonuzun %15 azalması...