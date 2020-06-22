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    • Saklambaç
    • 22.06.2020 Gazete
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    Ünlülerden ''nde duygusal paylaşımlar! , Aslı Turanlı ve ...

    Ünlü isimler dolayısıyla sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı. İşte , Aslı Turanlı, ve Bengü'nün Babalar Günü paylaşımı...

    Baba jest!

    Pandemi sürecini teknede geçiren Ali Turanlı, kızı Aslı ve misafirlerini kiraladığı özel uçakla Göcek'e getirtti.

    Turanlı, kızı Aslı'nın 'Babalar Günü'nde çektiği fotoğrafını ise 'Güneş gibi' notuyla paylaştı. Örnek baba-kız ilişkisiyle alkış aldı.

    Güzel oyuncu Aslı Turanlı, 'Babalar Günü'nde özel uçakla Göcek'teki babasının yanına gitti. Neşeli pozlarıyla takipçilerini imrendirdi. Aslı Turanlı Yunanlı sevgilisi Valeron'dan ayrıldı.


    GÜZEL KARE
    Sinem     Kobal, babasıyla olan fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.


    KIZIMIN BİRİCİK DEDESİ
    Bengü,     kızı Zeynep ve babasıyla olan karesini Instagram'a yükledi. Şarkıcı, "Kızımın biricik dedesi." Allah seni başımızdan eksik etmesin" dedi.


    EN YAKIN ARKADAŞIM
    Güzel     oyuncu Hande Erçel de babası Kaya Bey'in fotoğrafını "En yakın arkadaşım" notuyla paylaştı.

    Haberler Saklambaç Ünlülerden 'Babalar Günü'nde duygusal paylaşımlar! Sinem Kobal, Aslı Turanlı ve Hande Erçel...
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