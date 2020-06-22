Pandemi sürecini teknede geçiren Ali Turanlı, kızı Aslı ve misafirlerini kiraladığı özel uçakla Göcek'e getirtti.
Turanlı, kızı Aslı'nın 'Babalar Günü'nde çektiği fotoğrafını ise 'Güneş gibi' notuyla paylaştı. Örnek baba-kız ilişkisiyle alkış aldı.
Güzel oyuncu Aslı Turanlı, 'Babalar Günü'nde özel uçakla Göcek'teki babasının yanına gitti. Neşeli pozlarıyla takipçilerini imrendirdi. Aslı Turanlı Yunanlı sevgilisi Valeron'dan ayrıldı.
GÜZEL KARE
Sinem Kobal, babasıyla olan fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
KIZIMIN BİRİCİK DEDESİ
Bengü, kızı Zeynep ve babasıyla olan karesini Instagram'a yükledi. Şarkıcı, "Kızımın biricik dedesi." Allah seni başımızdan eksik etmesin" dedi.
EN YAKIN ARKADAŞIM
Güzel oyuncu Hande Erçel de babası Kaya Bey'in fotoğrafını "En yakın arkadaşım" notuyla paylaştı.